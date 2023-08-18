Первый трейлер глобального мода Apotheosis для The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла почти 12 лет назад, однако фанатское сообщество до сих пор выпускает для игры различные моды в огромных количествах. К примеру, вчера одна команда энтузиастов опубликовала тизер-трейлер глобальной модификации Apotheosis.

По словам разработчиков, над проектом они трудятся уже на протяжении шести лет. В ролике показали новые локации и рассказали завязку сюжета мода.

Видео доступно на YouTube-канале Di0. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

В Apotheosis появятся свежие биомы, противники, персонажи, напарники, побочные задания и куча другого контента. Энтузиасты обещают показать увлекательную и нелинейную историю.

Помимо этого, разработчики перевели игру на движок, который используется в Skyrim Special Edition. Также коллектив внедрит ряд новых механик: репутацию у фракций и уникальное древо навыков.

Релиз Apotheosis намечен на 2025 год. Дополнительная информация о проекте представлена на его официальном сайте.