Первый трейлер глобального мода Apotheosis для The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла почти 12 лет назад, однако фанатское сообщество до сих пор выпускает для игры различные моды в огромных количествах. К примеру, вчера одна команда энтузиастов опубликовала тизер-трейлер глобальной модификации Apotheosis.
По словам разработчиков, над проектом они трудятся уже на протяжении шести лет. В ролике показали новые локации и рассказали завязку сюжета мода.
Видео доступно на YouTube-канале Di0. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.
В Apotheosis появятся свежие биомы, противники, персонажи, напарники, побочные задания и куча другого контента. Энтузиасты обещают показать увлекательную и нелинейную историю.
Помимо этого, разработчики перевели игру на движок, который используется в Skyrim Special Edition. Также коллектив внедрит ряд новых механик: репутацию у фракций и уникальное древо навыков.
Релиз Apotheosis намечен на 2025 год. Дополнительная информация о проекте представлена на его официальном сайте.
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