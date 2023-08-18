FIFA 23 стала в Steam бесплатной на три дня — как скачать игру в России?

Сегодня, 18 августа, в цифровом магазине Steam стартовали бесплатные выходные игры FIFA 23. Опробовать футбольный симулятор можно полностью бесплатно вплоть до 21 августа — при этом весь сохранённый прогресс из пробной версии можно будет перенести в полную версию тайтла.

К сожалению, в России сыграть в него не так-то просто — страница FIFA 23 в Steam скрыта для российских геймеров. Однако и в этот раз поможет наш проверенный способ по установке игры из недоступных страниц магазина Valve. Для этого необходимо:

запустить Steam;

найти в поиске Windows команду «Выполнить»;

ввести steam://install/1811260 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится в ваш аккаунт в Steam.

Этот способ проверен редакцией «Чемпионата» и не нарушает правил использования Steam.