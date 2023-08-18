Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.3: новые герои, ивенты, баннеры

Разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail провели традиционный эфир перед выходом большого обновления. Релиз патча 1.3 состоится 30 августа в 14:30 мск.
В рамках прямой трансляции HoYoverse представила подробности версии 1.3 — способности новых персонажей, содержание баннеров и временных событий.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи
Обновление 1.3 добавит в Honkai: Star Rail трёх играбельных героев, которых можно будет получить из временных баннеров, доступных по ходу патча.
- Пожиратель Луны — новая версия Дань Хэна, отсылающая к его прошлому. Герой станет пятизвёздочным, а также поменяет путь (Разрушение) и тип урона (на мнимый).
- Фу Сюань — глава Комиссии по предсказаниям, которую мы могли видеть в рамках основного сюжета. Редкость — пять звёзд, путь — сохранение (наложение щитов), урон — квантовый.
- Рысь — сестра Гепарда и Сервал из семьи Ландау, которая раньше не появлялась в игре. Редкость составит четыре звезды, персонаж следует пути изобилия (лечение союзников) и наносит квантовый урон.
Фото: HoYoverse
Баннеры в Honkai: Star Rail 1.3
Как и обычно, получить персонажей можно будет с помощью прыжков за донатную валюту. Баннеры разделены на две части — первый откроется с выходом патча, а через три недели (20 сентября) его заменит второй.
- Первая половина — Пожиратель Луны, а также старые четырёхзвёздочные персонажи Аста, Юйкун и Март 7;
- Вторая половина — Фу Сюань и Рысь, а также добавленные в игру ранее Хук и Пела.
Параллельно с баннерами персонажей будут доступны баннеры сигнатурного оружия для новых персонажей.
Фото: HoYoverse
Новые задания и ивенты
С патчем 1.3 в игре появятся четыре новые миссии компаньонов, раскрывающие историю отдельных персонажей. Они будут посвящены Пожирателю Луны, Луке, Рыси и Март 7.
Главным заданием будет ивент про доставку грузов. После его выполнения можно будет бесплатно получить героя Сушан. Помимо этого, в игре временно будут доступны:
- Событие, посвящённое Виртуальной вселенной. В результате появится новый путь Распространения и новый конус в магазине;
- Ивент на космической станции;
- Бонусные награды планарных украшений;
- Бонусные награды материалов с чашелистов;
- Ежедневный логин-ивент, позволяющий получить 10 бесплатных прыжков для баннеров.
Фото: HoYoverse
Промокоды Honkai Star Rail со стрима 1.3
В ходе трансляции разработчики традиционно показали три специальных кода, которые дарят игрокам по 100 единиц звёздного нефрита (донатной валюты), а также внутриигровые ресурсы.
- LANPVGET8HFT
- BA7NCHFA9HWX
- ASN6CHXBRHW3
Активировать их можно до завтрашнего утра на сайте разработчиков или в клиенте игры (кнопка «Профиль» в меню).
Также в игре появятся новые враги в виде застойной тени для новых персонажей, а количество энергии увеличится со 180 до 240. При этом если долго не заходить в игру, она будет постепенно накапливаться до максимального показателя в 2400.
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