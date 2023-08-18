В Starfield не будет поддержки DLSS и XeSS — датамайнер

Вчера, 17 августа, на Xbox Series и ПК в Microsoft Store началась предварительная загрузка Starfield. Тем временем датамайнеры уже вовсю занялись изучением файлов игры.
Один из них, Себастьян Кастелланос, обнаружил, что в предварительной версии отсутствует упоминание технологий апскейла DLSS и XeSS. Это вполне закономерно, поскольку ранее разработчики космического симулятора объявили о партнёрстве с AMD.
Вполне вероятно, что тайтл получит поддержку только FSR 2.0. Возможно, некоторые фанаты останутся разочарованными данным фактом, поскольку в большинстве игр DLSS показывает себя лучше FSR.
Также ряд геймеров вспомнил, что NVIDIA при сотрудничестве с разными разработчиками не запрещает им добавлять в свои тайтлы другие апсейлеры. Нередки случаи, когда в проектах одновременно присутствуют как DLSS, так и FSR.
Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.
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