Авторы Total War: Warhammer 3 объяснили резкое повышение цен на дополнения

Недавно разработчики стратегии Total War: Warhammer 3 из Feral Interactive резко подняли цены на все дополнения к игре — даже на те, что привносят совсем немного нового контента. Геймерам это не понравилось, и они за несколько часов обвалили рейтинг тайтла в Steam.
Вчера представителям студии пришлось дать официальные комментарии по поводу ситуации, чтобы хоть как-то снизить градус напряжения. В своём обращении авторы игры признались, что пошли на такое решение из-за возросших расходов на саму Total War: Warhammer 3.
Сейчас неподходящее время для повышения цен, однако мы не пошли на этот шаг легкомысленно. Просто таковы современные реалии бизнеса. Наша команда хочет быть уверена, что сможет поддерживать Warhammer 3 новым контентом столько времени, сколько изначально планировала.
Помимо этого, в студии отметили, что постараются держать баланс между ценой на DLC и предлагаемым за неё контентом. Следующее расширение под названием Shadows of Change выйдет уже 31 августа и добавит в игру трёх легендарных лордов, новых юнитов и механики в сюжетную кампанию.
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