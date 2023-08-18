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Продажи Baldur's Gate 3 превысили 5,2 миллиона копий

Продажи Baldur's Gate 3 раскрыло посольство Бельгии в Китае
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Информация о продажах эпохальной Baldur’s Gate 3 от Larian поступила откуда не ждали — данные раскрыло посольство Бельгии в Китае. В сообщении говорится, что общий тираж игры превысил 5,2 млн копий.

Стоит учитывать, что названная цифра также включает в себя продажи Baldur’s Gate 3 за то время, когда она была в раннем доступе. Следовательно, с момента официального выхода отгрузки тайтла составили 2,7 млн копий.

Сама Larian пока никак не прокомментировала ситуацию. Вполне вероятно, что студия хотела официально озвучить свои успехи немного позже.

Baldur’s Gate 3 пока доступна только на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября. Предварительная загрузка RPG станет доступна владельцам консоли от Sony 1-го числа.

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