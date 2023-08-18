В Сеть слили карту открытого мира Assassin's Creed Mirage

Аккаунт в «Твиттере» под названием Access The Animus опубликовал полную карту открытого мира из Assassin's Creed Mirage. План местности был взят из коллекционного издания игры.

Фото: Access The Animus

Локации на карте

Центр Багдада под названием Мадинат ас-Салам

районы: Аббасия, Харбия и Карх

Дур-Куригальзу

Аль-Анбар

Джариария

Аламут

Новая часть с подзаголовком MIrage будет посвящена Багдаду, главным героем выступит Басим, уже знакомый игрокам по Assassin's Creed Valhalla. Ожидается, что тайтл будет менее масштабным (пройти его полностью можно будет примерно за 30 часов) и понравится фанатам первых частей серии из-за упора на стелс.

Assassin's Creed Mirage выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с поддержкой русских субтитров.