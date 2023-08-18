RTX 4090 для ультранастроек и 60 FPS на консолях — новые детали Immortals of Aveum

Разработчики шутера с магическими способностями Immortals of Aveum из студии Ascendant раскрыли новые детали игры. Если быть точнее, то авторы поделились техническими подробностями тайтла.

Фото: EA

Команда опубликовала расширенные системные требования проекта. Для игры в Immortals of Aveum на ультранастройках в 4K/120 FPS потребуются видеокарта RTX 4090 (RX 7900XTX) и процессор Intel Core i9-13900KS (Ryzen 9 7950X3D).

Также авторы сообщили, что на консолях нового поколения тайтл будет работать в 60 FPS при «максимальном разрешении». По словам представителей Ascendant, этого удалось добиться благодаря использованию апскейлера FSR 2.0.

Отдельно разработчики подчеркнули, что создание шутера ведётся на движке Unreal Engine 5.1. Благодаря этому он получит поддержку ряда новых технологий: Nanite, Lumen и Niagara.

Релиз Immortals of Aveum состоится 22 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.