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Анонсирована Delta Force — перезапуск культовой серии шутеров

Анонсирована Delta Force — перезапуск культовой серии шутеров
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Студия TiMi Studio Group представила перезапуск серии военных шутеров Delta Force. Анонс разработчики сопроводили геймплейным тизером.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат TiMi Studio Group.

В ролике показали использование нескольких видов оружия, боевую технику, применение какой-то способности и падение вертолёта. Игровой процесс был записан на основе преальфа-версии тайтла.

В перезапуске Delta Force появится мультиплеерный режим с большими картами, военной техникой и поддержкой 32 человек в матче. Помимо этого, игра предложит сюжетную кампанию, сюжет которой основан на фильме Ридли Скотта «Чёрный ястреб» с Джошем Хартнеттом и Юэном Макгрегором в главных ролях.

Полноценный показ шутера состоится 22 августа на шоу Opening Night Live в рамках проведения фестиваля gamescom 2023. Оригинальная Delta Force вышла в 1998 году на ПК.

Релиз Delta Force состоится на ПК (через Steam и EGS), мобильных устройствах, консолях PlayStation и Xbox. Точая дата выхода пока не раскрывается.

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