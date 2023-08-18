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24 августа CD Projekt RED раскроет новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

24 августа CD Projekt RED раскроет новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
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CD Projekt RED объявила в своём «твиттере», что следующий стрим из серии REDstreams пройдёт 24 августа. Прямая трансляция начнётся в 17:00 по Москве на Twitch-канале студии.

На эфире разработчики раскроют новые детали и геймплей расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Фото: «Твиттер»

Ведущими трансляции выступят два ключевых разработчика дополнения: геймдиректор Гейб Аматанджело и художник по окружению Кацпер Непокольчицки. Также новый трейлер дополнения покажут 22 августа на gamescom 2023.

События единственного DLC для Cyberpunk 2077 развернутся параллельно основному сюжету и будут посвящены шпионским разборкам в новом районе Найт-сити под названием Догтаун.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке.

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