Видеокарты серии Intel ARC стали на 19% производительнее в играх на DirectX 11

Компания Intel поделилась, что её видеокарты из серии Arc стали на 19% производительнее в играх на DirectX 11. Эксперты корпорации замерили частоту кадров и сравнили показатели с теми, которые были зафиксированы во время выхода графических процессоров.
Фото: Intel
Больше всего производительность увеличилась в тайтлах, которые были специально оптимизированы под Intel Arc. В основном это соревновательные онлайн-проекты: League of Legends, Valorant, CS 2, Dota 2 и т. п. В компании заверили, что в будущем таких игр станет больше.
Чтобы добиться подобного успеха, инженерам Intel пришлось изменить архитектуру драйвера видеокарт из линейки Arc для DirectX 11. Ранее подобным методом производитель увеличил среднюю частоту FPS в старых играх, работающих на DirectX 9.
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