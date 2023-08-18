Линии умений и криптовалюта C-Stacks — новые детали Payday 3

Авторы кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze опубликовали очередной выпуск дневников разработчиков. В этот раз видео посвятили системе прогрессии.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.

В третьей части серии команда решила отойти от привычного древа навыков, заменив его на «линии умений». В каждой из них будет три типа прокачки: базовая, улучшенная и мастерская. Всего в игре будет 150 уровней.

По словам разработчиков, они решили сохранить систему из сиквела, которая позволяла использовать разные билды, не теряя при этом очков прокачки. Также в Payday 3 появится два типа валюты: наличка с ограблений и криптовалюта C-Stacks.

Стоит отметить, что C-Stacks покупается исключительно за игровые деньги. Затем криптовалюту можно обменять на оружие, косметику и другой контент.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.