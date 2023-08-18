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Авторы экшена Lies of P показали трейлер игры для gamescom 2023

Авторы экшена Lies of P показали трейлер игры для gamescom 2023
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Разработчики экшена в духе Dark Souls и Bloodborne под названием Lies of P из Neowiz Games опубликовали новый трейлер игры. В ролике авторы тайтла показали подборку самых динамичных моментов.

Студия специально заготовила видео для выставки gamescom 2023, открытие которой состоится 22 августа в 21:00 по московскому времени.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Neowiz Games.

По духу и атмосфере проект напоминает игры FromSofware, но больше всего сходства явно с Bloodborne. Многие игру так и называют — Bloodborne, но про Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Тайтл выглядит мрачным, но в то же время довольно стильным.

Lies of P выйдет 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4.

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