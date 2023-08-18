«За 15 часов — ни одного бага»: блогер поделился впечатлениями от Starfield

Популярный блогер Тайлер Маквикер внезапно поделился первыми впечатлениями от Starfield — космической RPG от авторов «Скайрима». Судя по всему, он получил ревью-копию игры вместе со всеми, однако неясно, почему он решил рассказать о проекте раньше падения эмбарго.

По словам Маквикера, он наиграл в Starfield уже примерно 15 часов. Разгоняется RPG очень медленно — первые несколько часов пользователя знакомят с основными механиками игры. Однако как только геймер переходит к прохождению сюжетной линии, проект становится куда интереснее.

Маквикер похвалил графику — он впечатлён тем, как Bethesda удалось пересобрать свой движок и выпустить на нём настолько красивую игру. Автор также заявил, что не встретил пока ни единого серьёзного бага: настолько отполированным ощущается вступление Starfield.

Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября, а первые обзоры за сутки до запуска — 31 августа.