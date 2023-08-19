Илон Маск хочет убрать баны из «Твиттера», но Apple и Google запрещают такое
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Вчера, 18 августа, Илон Маск сообщил, что из «Твиттера» пропадёт возможность добавлять пользователей в чёрный список. Соответственно, теперь никто не сможет ограничивать доступ к прочтению своих записей.
Руководитель пока не раскрывает, когда из соцсети пропадёт подобная функция. По его словам, он просто не видит в ней смысла.
Мы уберем блок как функцию, оставим её только для личных сообщений. Она не имеет абсолютно никакого смысла.
Правда, некоторые напомнили бизнесмену, что App Store и Google Play требуют от приложений для соцсетей разрешать пользователям блокировать вредный контент.
Поэтому функцию вряд ли уберут из «Твиттера». Подобное произошло и с заявлением Илона Маска об отказе от светлой темы интерфейса в соцсети.
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