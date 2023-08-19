Авторы Destiny 2 рассказали о новой игре — смеси файтингов, MOBA и платформеров

Студия Bungie, ответственная за дилогию Destiny, объявила в «твиттере» об открытии нескольких вакансий в своём «инкубационном» подразделении. По словам представителей компании, в нём они занимаются тестированием и проработкой разных проектов, однако не все эти проекты доберутся до полноценного релиза.

Фото: Twitter

О своём самом любимом проекте разработчики и решили рассказать. Будущая игра описывается как командный научно-фантастический экшен, действия которого развернутся в совершенно новой вселенной. При создании тайтла команда вдохновлялась файтингами, MOBA, симуляторами жизни, платформерами и «играми лягушачьего типа» — непонятно, что подразумевается под последним.

В вакансиях упоминаются также «весёлый сеттинг», PvP-сражения и графика для мобильных устройств. Другие подробности пока не раскрываются. Также неизвестно, сколько игр на данный момент разрабатывает «инкубационное» подразделение Bungie.

Сейчас студия занимается созданием онлайн-шутера Marathon. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, однако точной даты релиза нет.