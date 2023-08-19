Эксперты протестировали финальный акт Baldur's Gate 3 — в нём хромает оптимизация

Эксперты Digital Foundry опубликовали новое видео. В ролике они проанализировали производительность игры в третьем акте Baldur's Gate 3.

Многие геймеры жаловались, что после прибытия в город Врата Балдура у тайтла начинаются серьёзные технические проблемы — представители Digital Foundry подтвердили это.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Larian.

Во время записи геймплея специалисты использовали процессор Intel Core i9 12900K. Если во время статичной сцены игра выдавала 90 FPS, то при малейшем движении кадровая частота падала вплоть до 20%. При этом стоит учитывать, что объекты в сцене практически никак не меняются.

Снижение настроек графики даёт прирост производительности в районе 14%, однако сильно ситуацию не меняет. Также эксперты порекомендовали использовать DirectX 11, а не Vulkan. Вероятно, Larian исправит ситуацию с выпуском будущих хотфиксов.