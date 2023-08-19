Авторы Path of Exile выпустили для игры крупное дополнение «Испытание предков»

Вчера, 18 августа, разработчики диаблоида Path of Exile из студии Grinding Gear Games выпустили для игры крупное дополнение «Испытание предков».

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Два основных нововведения: возможность попасть в загробный мир и сразиться с 10 вождями племён каруи. Для этого необходимо собрать свою команду из воинов, выйти на арену и стратегически разместить солдат.

Вся битва будет происходить по механике автобаттлера, то есть герои делают всё сами и ими нельзя управлять — кроме вашего персонажа. За победу игроков вознаградят специальной валютой, особыми наградами и предметами.

Помимо этого, авторы вернули переработанную механику Запретного Святилища, добавили 16 ключевых пассивных умений Атласа, 14 камней поддержки и много чего ещё. Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Path of Exile.

Расширение «Испытание предков» пока доступно только на ПК. До консолей дополнение доберётся 23 августа.