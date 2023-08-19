Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Китай. День 4
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Path of Exile выпустили для игры крупное дополнение «Испытание предков»

Авторы Path of Exile выпустили для игры крупное дополнение «Испытание предков»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 18 августа, разработчики диаблоида Path of Exile из студии Grinding Gear Games выпустили для игры крупное дополнение «Испытание предков».

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Два основных нововведения: возможность попасть в загробный мир и сразиться с 10 вождями племён каруи. Для этого необходимо собрать свою команду из воинов, выйти на арену и стратегически разместить солдат.

Вся битва будет происходить по механике автобаттлера, то есть герои делают всё сами и ими нельзя управлять — кроме вашего персонажа. За победу игроков вознаградят специальной валютой, особыми наградами и предметами.

Помимо этого, авторы вернули переработанную механику Запретного Святилища, добавили 16 ключевых пассивных умений Атласа, 14 камней поддержки и много чего ещё. Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Path of Exile.

Расширение «Испытание предков» пока доступно только на ПК. До консолей дополнение доберётся 23 августа.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023