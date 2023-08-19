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Авторы SnowRunner прокомментировали снятие игры с продаж в российских Steam и EGS

Авторы SnowRunner прокомментировали снятие игры с продаж в российских Steam и EGS
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15 августа из российских Steam и EGS пропала страница симулятора бездорожья SnowRunner. Интересно, что игра теперь не продаётся и на Украине, а некоторые пользователи сообщают, что ситуация затронула в том числе Беларусь.

Сегодня, 19 августа, разработчики симулятора из Saber Interactive дали официальные комментарии по поводу ситуации. Представители студии заявили, что игра пропала из цифровых магазинов ряда стран по независящим от них причинам.

Мы знаем, что SnowRunner больше недоступен для покупки в определённых регионах. Это произошло по независящим от нас причинам, и мы изучаем возможные варианты решений для возвращения игры в затронутые регионы.

Несмотря на это, коллектив уже ищет возможные варианты для возвращения игры на площадки. Также Saber Interactive отметила, что все патчи с изменениями, исправлениями, а также бесплатные обновления будут доступны геймерам в затронутых странах.

Отдельно авторы тайтла подчеркнули, что не планируют выпускать тайтл на VK Play. SnowRunner доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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