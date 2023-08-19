Глава СПЧ призвал запретить зарубежные видеоигры с «дурными идеями»

Руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев во время выступления на форуме «Армия-2023» заявил, что западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка. По мнению чиновника, если в сценарий зарубежных игр заложены «дурные идеи», то такие игры необходимо запрещать.
Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещённых книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги. Независимо от свободы слова и всего прочего, вот это надо просто запрещать, и всё. Закрывать. Штрафовать. Это [не имеет] никакого отношения к свободе и правам человека.
Как отмечает глава СПЧ, игры — это огромный сегмент влияния на умы, поэтому в России нужно «найти людей, которые знают, как делать видеоигры надлежащего качества и содержания».
19 июля во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должны помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма».
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