Расписание четвёртого дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2

Сегодня продолжатся матчи региональных отборочных на главный турнир года по Dota 2 — The International 2023, который пройдёт в октябре в Сиэтле.

Большая часть участников уже известна, но до конца августа определится окончательный список. В данный момент подходят к концу квалификации в Китае и Северной Америке — лишь один коллектив из каждого региона выйдет на The International.

Расписание матчей в Китае

4:00. Нижняя сетка, Invictus Gaming — Team Zero;

7:00. Нижняя сетка, Team Aster — Team Bright;

10:00. Финал верхней сетки, Xtreme Gaming — Azure Ray;

13:00. Нижняя сетка, победитель iG / Zero — победитель Aster / Bright.

Сетка отборочных в Китае после трёх дней Фото: Liquipedia

Расписание матчей в Северной Америке

19:00. Нижняя сетка, победитель SKG/B8 — felt;

22:00. Нижняя сетка, победитель goons/Cut — Wildcard Gaming;

21 августа, 1:00. Финал верхней сетки, nouns — Team DogChamp;

21 августа, 4:00. Нижняя сетка, победитель матча 1 — победитель матча 2.

Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.

Сетка квалификации в Северной Америке на момент публикации Фото: Liquipedia

Следить за ходом отборочных турниров можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.