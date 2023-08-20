Расписание четвёртого дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2

Сегодня продолжатся матчи региональных отборочных на главный турнир года по Dota 2 — The International 2023, который пройдёт в октябре в Сиэтле.
Большая часть участников уже известна, но до конца августа определится окончательный список. В данный момент подходят к концу квалификации в Китае и Северной Америке — лишь один коллектив из каждого региона выйдет на The International.
Расписание матчей в Китае
- 4:00. Нижняя сетка, Invictus Gaming — Team Zero;
- 7:00. Нижняя сетка, Team Aster — Team Bright;
- 10:00. Финал верхней сетки, Xtreme Gaming — Azure Ray;
- 13:00. Нижняя сетка, победитель iG / Zero — победитель Aster / Bright.
Сетка отборочных в Китае после трёх дней
Фото: Liquipedia
Расписание матчей в Северной Америке
- 19:00. Нижняя сетка, победитель SKG/B8 — felt;
- 22:00. Нижняя сетка, победитель goons/Cut — Wildcard Gaming;
- 21 августа, 1:00. Финал верхней сетки, nouns — Team DogChamp;
- 21 августа, 4:00. Нижняя сетка, победитель матча 1 — победитель матча 2.
Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.
Сетка квалификации в Северной Америке на момент публикации
Фото: Liquipedia
Следить за ходом отборочных турниров можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.
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