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The International 2023: Китай. День 4
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04:00 Мск
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Расписание матчей квалификации на The International 2023 по Dota 2 на 20 августа

Расписание четвёртого дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2
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Сегодня продолжатся матчи региональных отборочных на главный турнир года по Dota 2The International 2023, который пройдёт в октябре в Сиэтле.

Большая часть участников уже известна, но до конца августа определится окончательный список. В данный момент подходят к концу квалификации в Китае и Северной Америке — лишь один коллектив из каждого региона выйдет на The International.

Расписание матчей в Китае

  • 4:00. Нижняя сетка, Invictus Gaming — Team Zero;
  • 7:00. Нижняя сетка, Team Aster — Team Bright;
  • 10:00. Финал верхней сетки, Xtreme Gaming — Azure Ray;
  • 13:00. Нижняя сетка, победитель iG / Zero — победитель Aster / Bright.
Сетка отборочных в Китае после трёх дней

Сетка отборочных в Китае после трёх дней

Фото: Liquipedia

Расписание матчей в Северной Америке

  • 19:00. Нижняя сетка, победитель SKG/B8 — felt;
  • 22:00. Нижняя сетка, победитель goons/Cut — Wildcard Gaming;
  • 21 августа, 1:00. Финал верхней сетки, nouns — Team DogChamp;
  • 21 августа, 4:00. Нижняя сетка, победитель матча 1 — победитель матча 2.

Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.

Сетка квалификации в Северной Америке на момент публикации

Сетка квалификации в Северной Америке на момент публикации

Фото: Liquipedia

Следить за ходом отборочных турниров можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.

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