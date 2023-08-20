Тайка Вайтити рассказал, каким должен быть злодей в фильме «Тор 5»
Поделиться
Компания Marvel пока даже не начинала производство фильма «Тор 5», однако это не мешает режиссёру Тайке Вайтити строить планы на картину. Недавно постановщик признался, что хотел бы увидеть в ленте злодея сильнее Хелы из «Тора: Рагнарёк».
Я не думаю, что у нас может быть злодей слабее Хелы. Нам нужно сделать шаг вперёд и создать антагониста, который будет более грозным.
Также Вайтити желает показать в картине больше сумасшедших зверей, монстров и пришельцев из разных миров. Ранее исполнитель роли Тора в фильмах Marvel Крис Хемсворт заявил, что был бы рад вернуться к своему персонажу, но только если он действительно изменится после событий четвёртой части серии.
Мировая премьера последнего фильма про героя «Тора: Любовь и гром» состоялась в июле 2017 года.
Полное заявление Криса Хемсворта
Комментарии
- 20 августа 2023
-
14:19
-
13:44
-
13:29
-
13:06
-
02:01
- 19 августа 2023
-
22:47
-
19:44
-
18:46
-
18:05
-
17:43
-
16:51
-
16:00
-
15:45
-
14:54
-
14:41
-
14:13
-
13:22
-
12:50
-
12:37
-
01:18
- 18 августа 2023
-
23:02
-
21:04
-
20:23
-
19:54
-
19:20
-
18:35
-
18:23
-
17:55
-
17:14
-
16:55
-
16:13
-
15:57
-
15:51
-
15:23
-
14:58
Партнерский контент