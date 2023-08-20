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Тайка Вайтити рассказал, каким должен быть злодей в фильме «Тор 5»

Тайка Вайтити рассказал, каким должен быть злодей в фильме «Тор 5»
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Компания Marvel пока даже не начинала производство фильма «Тор 5», однако это не мешает режиссёру Тайке Вайтити строить планы на картину. Недавно постановщик признался, что хотел бы увидеть в ленте злодея сильнее Хелы из «Тора: Рагнарёк».

Я не думаю, что у нас может быть злодей слабее Хелы. Нам нужно сделать шаг вперёд и создать антагониста, который будет более грозным.

Также Вайтити желает показать в картине больше сумасшедших зверей, монстров и пришельцев из разных миров. Ранее исполнитель роли Тора в фильмах Marvel Крис Хемсворт заявил, что был бы рад вернуться к своему персонажу, но только если он действительно изменится после событий четвёртой части серии.

Мировая премьера последнего фильма про героя «Тора: Любовь и гром» состоялась в июле 2017 года.

Полное заявление Криса Хемсворта
Крис Хемсворт сыграет в фильме «Тор 5» только при одном условии
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