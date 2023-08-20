«Это шедевр»: авторы Wasteland, Fallout и «Скайрима» высказались о Baldur's Gate 3

Журналисты издания PC Gamer связались с рядом разработчиков известных PRG-игр, чтобы те поделились мыслями о Baldur's Gate 3. В основном тайтл от Larian хвалили, однако место для критики тоже нашлось.

Своё мнение высказали создатели Skyrim, Fallout, Wasteland, Pillars of Eternity и других проектов. Самые интересные цитаты мы собрали для вас ниже.

Джош Сойер (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity)

Игра очень напоминает эволюцию Divinity: Original Sin 2 с правилами пятой редакции D&D. Тон истории и разговоров со спутниками кажется очень верным для серии Baldur's Gate: по большей части весёлый, но с вплетением мрачных элементов. Как и в Divinity: Original Sin 2, уровень интерактивности мира невероятно высок, так что выбираться или загонять себя в сложные ситуации, экспериментируя с правилами, — невероятно весело.

Также Джош Сойер выделил три недостатка: это неудобный интерфейс, неуклюжая камера и отсутствие кнопки паузы в мультиплеерном режиме.

Брайан Фарго (Wasteland, Fallout)

Когда игра вышла, я испытал в первую очередь зависть, поскольку сам гонялся за лицензией на эту франшизу больше десяти лет. И вот её получила Larian, сделав игру ещё большим успехом, чем только можно было ждать. Судя по их подходу к работе и успеху Divinity: Original Sin 2, выбор студии был крайне хорошим.

Джефф Гардинер (Oblivion, Skyrim, Fallout 4)

Baldur's Gate 3 — это шедевр. Я обескуражен уровнем детализации, развилками, тактиками боя, проработки моделей героев, визуальными эффектами, да и вообще тем, как хорошо все эти элементы работают вместе. Это невероятный шедевр, в котором мир ни на секунду не кажется мне неубедительным. Я одержим этой игрой — так же как когда-то был одержим Baldur's Gate 2.