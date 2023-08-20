Кристофер Нолан: «Оппенгеймер» — это сразу три фильма в одном

Биографический триллер «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана вышел месяц назад. Сегодня, 20 августа, постановщик поделился в своём «твиттере», что совместил в картине сразу три фильма.

Фильм начинается как своего рода история происхождения героя: Молодой Оппенгеймер. В середине ленты, когда он переходит к проекту в Лос-Аламосе, он становится фильмом об ограблении. Речь идёт о попытке собрать команду и осуществить невозможный замысел. Что касается жанра, то я всегда считал, что эта часть очень похожа на вестерн. Последний акт — это полноценная судебная драма. Они меня всегда завораживали, я всегда хотел снять такую.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.