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Игроков в Starfield могут выселить из дома за неуплату ипотеки

Игроков в Starfield могут выселить из дома за неуплату ипотеки
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Некоторые блогеры и журналисты уже начали играть в Starfield — амбициозную космическую RPG от Bethesda. Известно, что в тайтле появится полноценная банковская система, однако вчера один из пользователей «Твиттера» опубликовал скриншот, который раскрывает новые подробности её реализации.

Фото: Bankenrepublik

Игроку пришло уведомление, что доступ к его дому заблокировал GalBank. Для решения проблемы геймеру необходимо провести платёж по ипотеке в размере 500 кредитов. Сумму придётся выплачивать еженедельно, пока залог за недвижимость не будет полностью погашен.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября, а первые обзоры за сутки до запуска — 31 августа.

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