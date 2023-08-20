Игроков в Starfield могут выселить из дома за неуплату ипотеки

Некоторые блогеры и журналисты уже начали играть в Starfield — амбициозную космическую RPG от Bethesda. Известно, что в тайтле появится полноценная банковская система, однако вчера один из пользователей «Твиттера» опубликовал скриншот, который раскрывает новые подробности её реализации.
Фото: Bankenrepublik
Игроку пришло уведомление, что доступ к его дому заблокировал GalBank. Для решения проблемы геймеру необходимо провести платёж по ипотеке в размере 500 кредитов. Сумму придётся выплачивать еженедельно, пока залог за недвижимость не будет полностью погашен.
Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября, а первые обзоры за сутки до запуска — 31 августа.
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