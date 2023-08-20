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Исполинские монстры и дракон на новых скриншотах китайского экшена Black Myth: Wukong

Исполинские монстры и дракон на новых скриншотах китайского экшена Black Myth: Wukong
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Недавно китайские игровые журналисты получили доступ к закрытой бете экшена Black Myth: Wukong с королём обезьян в главной роли. Некоторые из рецензентов уже опубликовали новые скриншоты игры.

На них изображены красочные локации, несколько огромных монстров, фирменное оружие главного героя и сражение с огромным белым драконом.

Скриншоты

Фото: Game Science Interactive Technology

Фото: Game Science Interactive Technology

Фото: Game Science Interactive Technology

Фото: Game Science Interactive Technology

История проекта основана на романе «Путешествие на Запад». В главной роли окажется король обезьян, который отправится в опасное путешествие и столкнётся с невиданными ранее угрозами.

Релиз Black Myth: Wukong состоится в 2024 году. На каких платформах выйдет проект, неизвестно, но он ожидается как минимум на ПК и некоторых консолях. Больше информации об игре раскроют на шоу Opening Night Live, которое начнётся 22 августа в 21:00 по московскому времени.

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