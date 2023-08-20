Авторы Lords of the Fallen раскрыли новые подробности боевой системы

Недавно журналист издания IGN взял интервью у исполнительного продюсера и креативного директора соулс-лайка Lords of the Fallen. В ходе разговора разработчики из Hexworks раскрыли новые подробности боевой системы.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Hexworks.
Авторы игры рассказали, что у каждого противника будут чётко выделены сильные и слабые стороны. Команда подходила к дизайну врагов так, чтобы перед началом сражения геймер мог изучить своих оппонентов и разработать тактику против них.
Разработчики отдельно подчеркнули, что хотят придать игре высокую динамику боёв. Для этого они добавили возможность на ходу переключать снаряжение, сократили длительность анимации исцеления, а также изменили систему обычных и усиленных атак.
По словам представителей студии, даже закованный в тяжёлые доспехи игрок будет перемещаться достаточно быстро. Также авторы заявили, что постарались сделать управление максимально отзывчивым и комфортным.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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