Эксперт рассказала, как сэкономить на покупке смартфона
Поделиться
Руководитель отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Екатерина Иксанова рассказала, в какое время лучше приобрести смартфон, чтобы сэкономить на его покупке. Иксанова поделилась информацией с изданием «РИА Новости», а внимание на это обратила газета «Известия».
По словам Екатерины, чтобы выгодно приобрести смартфон, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели устройства. Также купить смартфон выгоднее можно во время распродаж в ноябре.
На рынке смартфонов, условно, есть несколько периодов для выгодных покупок. Это связано с тем, что цены на модели предыдущего поколения снижаются в преддверии обновления линейки бренда. Соответственно, чтобы купить смартфон по выгодной цене, нужно отслеживать дату выхода флагманской модели.
Несмотря на совет, Иксанова подчеркнула, что цены на гаджеты могут меняться из-за внешних факторов. Один из них — курс доллара.
Комментарии
- 21 августа 2023
-
09:05
-
08:35
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:35
- 20 августа 2023
-
18:49
-
18:03
-
17:38
-
17:11
-
16:24
-
16:02
-
15:14
-
14:19
-
13:44
-
13:29
-
13:06
-
02:01
- 19 августа 2023
-
22:47
-
19:44
-
18:46
-
18:05
-
17:43
-
16:51
-
16:00
-
15:45
-
14:54
-
14:41
-
14:13
-
13:22
-
12:50
-
12:37
-
01:18
- 18 августа 2023
-
23:02
-
21:04
Партнерский контент