Умер Джон Уорнок — один из основателей Adobe и создатель формата PDF

На сайте компании Adobe появилась информация о смерти Джона Уорнока. Мужчина был одним из сооснователей компании и создателем формата PDF, который сегодня очень популярен по всём мире.

Уорноку было 82 года. Сообщается, что он скончался в окружении своей семьи. Причины смерти при этом не уточняются.

Гениальность Джона и его технологические инновации изменили мир. Это печальный день для сообщества Adobe и индустрии, для которой он был источником вдохновения на протяжении десятилетий.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке. Затем Джон в одиночку придумал программу Adobe Illustrator и создал формат файлов PDF.

При жизни мужчина получил множество наград за вклад в развитие технологий. А одну из них вручил лично Барак Обама.