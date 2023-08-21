Умер Джон Уорнок — один из основателей Adobe и создатель формата PDF
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На сайте компании Adobe появилась информация о смерти Джона Уорнока. Мужчина был одним из сооснователей компании и создателем формата PDF, который сегодня очень популярен по всём мире.
Уорноку было 82 года. Сообщается, что он скончался в окружении своей семьи. Причины смерти при этом не уточняются.
Гениальность Джона и его технологические инновации изменили мир. Это печальный день для сообщества Adobe и индустрии, для которой он был источником вдохновения на протяжении десятилетий.
Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке. Затем Джон в одиночку придумал программу Adobe Illustrator и создал формат файлов PDF.
При жизни мужчина получил множество наград за вклад в развитие технологий. А одну из них вручил лично Барак Обама.
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