Утекли свежие скриншоты Starfield с оружием и навыками персонажа

Недавно журналисты и блогеры получили доступ к Starfield для написания обзоров. Естественно, в Сети тут же появилось много новой информации об игре, а также утекли скриншоты.
На них можно увидеть вкладку со способностями персонажа, оружие, некоторых животных и растительность. Судя по всему, подобных скриншотов к релизу будет появляться всё больше и больше.
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, которая развернётся в космическом пространстве и позволит геймерам изучить тысячи планет. Ещё игроки смогут отыгрывать определённую роль, участвовать в потасовках фракций и заниматься многим другим.
Игра выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, а обладатели премиального издания получат доступ к тайтлу уже 1 сентября. Также с релиза игра попадёт в Game Pass.
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