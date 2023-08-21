Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли свежие скриншоты Starfield с оружием и навыками персонажа

Утекли свежие скриншоты Starfield с оружием и навыками персонажа
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно журналисты и блогеры получили доступ к Starfield для написания обзоров. Естественно, в Сети тут же появилось много новой информации об игре, а также утекли скриншоты.

На них можно увидеть вкладку со способностями персонажа, оружие, некоторых животных и растительность. Судя по всему, подобных скриншотов к релизу будет появляться всё больше и больше.

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, которая развернётся в космическом пространстве и позволит геймерам изучить тысячи планет. Ещё игроки смогут отыгрывать определённую роль, участвовать в потасовках фракций и заниматься многим другим.

Игра выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, а обладатели премиального издания получат доступ к тайтлу уже 1 сентября. Также с релиза игра попадёт в Game Pass.

Материалы по теме
Игроков в Starfield могут выселить из дома за неуплату ипотеки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023