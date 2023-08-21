Armored Core 6 будет работать на PS5 и Xbox Series в 4K-разрешении при 60 FPS

Издатель Bandai Namco раскрыл, как именно экшен с мехами Armored Core 6 будет работать на новых консолях. Ранее были раскрыты системные требования игры на ПК, а теперь пришло время ознакомиться с техническими деталями на PS5 и Xbox Series.
Так, на PS5 и Xbox Series проект будет работать в разрешении 4K при 60 FPS. Примечательно, что данные не указаны точно, поэтому разрешение и количество кадров могут падать, однако авторы постараются добиться самых лучших показателей.
Фото: Bandai Namco
На Xbox Series S авторы сделают поддержку 60 FPS, однако максимальное разрешение составит 2560 на 1440 пикселей (2K). На остальных консолях Xbox и PS4 тайтл пойдёт лишь в 30 FPS при разрешении 1920 на 1080 (Full HD).
Релиз Armored Core 6 состоится 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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