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GTA 5 стала самой продаваемой игрой июля в Европе — экшену скоро 10 лет

GTA 5 стала самой продаваемой игрой июля в Европе — экшену скоро 10 лет
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Аналитическое агентство GSD опубликовало данные о продажах видеоигр в Европе за июль 2023 года. Всего за этот период было продано 11,6 млн консольных и ПК-игр — это на 34% больше, чем в прошлом июле. Из них 7,9 млн пришлось на цифровые копии, а 3,75 млн — на физические.

Самой продаваемой игрой июля стала GTA 5 — её отдавали с большими скидками на Xbox и PlayStation. На втором месте по традиции очутилась FIFA 23, а замкнула тройку Red Dead Redemption 2, которую также можно было приобрести с большой экономией.

В десятку самых продаваемых игр июля в Европе вошли Diablo 4, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Modern Warfare 2.

20 самых продаваемых игр июля в Европе

* — без учёта цифровых продаж

  1. GTA 5.
  2. FIFA 23.
  3. Red Dead Redemption 2.
  4. Diablo 4.
  5. Hogwarts Legacy.
  6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*.
  7. The Crew 2.
  8. F1 23.
  9. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  10. NBA 2K23.
  11. Pikmin 4*.
  12. Elden Ring.
  13. Mario Kart 8: Deluxe*.
  14. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
  15. A Way Out.
  16. GTA Online.
  17. Civilization 6.
  18. Call of Duty: Black Ops 2.
  19. It Takes Two.
  20. Final Fantasy 16.
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