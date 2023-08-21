GTA 5 стала самой продаваемой игрой июля в Европе — экшену скоро 10 лет
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Аналитическое агентство GSD опубликовало данные о продажах видеоигр в Европе за июль 2023 года. Всего за этот период было продано 11,6 млн консольных и ПК-игр — это на 34% больше, чем в прошлом июле. Из них 7,9 млн пришлось на цифровые копии, а 3,75 млн — на физические.
Самой продаваемой игрой июля стала GTA 5 — её отдавали с большими скидками на Xbox и PlayStation. На втором месте по традиции очутилась FIFA 23, а замкнула тройку Red Dead Redemption 2, которую также можно было приобрести с большой экономией.
В десятку самых продаваемых игр июля в Европе вошли Diablo 4, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Modern Warfare 2.
20 самых продаваемых игр июля в Европе
* — без учёта цифровых продаж
- GTA 5.
- FIFA 23.
- Red Dead Redemption 2.
- Diablo 4.
- Hogwarts Legacy.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*.
- The Crew 2.
- F1 23.
- Call of Duty: Modern Warfare 2.
- NBA 2K23.
- Pikmin 4*.
- Elden Ring.
- Mario Kart 8: Deluxe*.
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
- A Way Out.
- GTA Online.
- Civilization 6.
- Call of Duty: Black Ops 2.
- It Takes Two.
- Final Fantasy 16.
Игра не теряет популярности и на Twitch
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