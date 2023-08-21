GTA 5 стала самой продаваемой игрой июля в Европе — экшену скоро 10 лет

Аналитическое агентство GSD опубликовало данные о продажах видеоигр в Европе за июль 2023 года. Всего за этот период было продано 11,6 млн консольных и ПК-игр — это на 34% больше, чем в прошлом июле. Из них 7,9 млн пришлось на цифровые копии, а 3,75 млн — на физические.

Самой продаваемой игрой июля стала GTA 5 — её отдавали с большими скидками на Xbox и PlayStation. На втором месте по традиции очутилась FIFA 23, а замкнула тройку Red Dead Redemption 2, которую также можно было приобрести с большой экономией.

В десятку самых продаваемых игр июля в Европе вошли Diablo 4, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Modern Warfare 2.

20 самых продаваемых игр июля в Европе

* — без учёта цифровых продаж

GTA 5. FIFA 23. Red Dead Redemption 2. Diablo 4. Hogwarts Legacy. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*. The Crew 2. F1 23. Call of Duty: Modern Warfare 2. NBA 2K23. Pikmin 4*. Elden Ring. Mario Kart 8: Deluxe*. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. A Way Out. GTA Online. Civilization 6. Call of Duty: Black Ops 2. It Takes Two. Final Fantasy 16.