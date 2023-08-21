Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме не поддержали идею запрета видеоигр с «дурными идеями»

В Госдуме не поддержали идею запрета видеоигр с «дурными идеями»
Аудио-версия:
Комментарии

19 августа руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка. По мнению чиновника, если в сценарий зарубежных игр заложены «дурные идеи», то такие игры необходимо запрещать на территории страны.

Идею Валерия Фадеева не поддержал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, запреты работать не будут, поэтому в России нужно разработать прозрачную систему возрастного рейтинга для игровой индустрии.

Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции.

Ранее Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должны помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма».

Материалы по теме
Владимир Путин рассказал про важность видеоигр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023