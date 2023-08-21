В Госдуме не поддержали идею запрета видеоигр с «дурными идеями»

19 августа руководитель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка. По мнению чиновника, если в сценарий зарубежных игр заложены «дурные идеи», то такие игры необходимо запрещать на территории страны.

Идею Валерия Фадеева не поддержал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, запреты работать не будут, поэтому в России нужно разработать прозрачную систему возрастного рейтинга для игровой индустрии.

Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции.

Ранее Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должны помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма».