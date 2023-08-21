Режиссёр «Отряда самоубийц» жалеет о своём решении сохранить Джокеру татуировку на лице
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Режиссёр «Отряда самоубийц» 2016 года Дэвид Эйр в интервью рассказал по поводу противоречивой татуировки Джокера в картине. По словам постановщика, это тату — полностью его идея, которая реализовалась и добралась до финальной версии картины.
Эйр подчеркнул, что изначально сама надпись была другой, но в итоге он решил оставить слово Damaged, что переводится как «Повреждённый».
Идея татуировки принадлежит мне на 100%. Это был мой выбор. Первоначальная идея заключалась в том, что на ней было бы написано «Благословенный», а не «Повреждённый». Я сожалею о том решении. Это вызвало раздражение и раскол. Не каждая идея хороша.
В целом под критику попал весь образ Джокера, которого сыграл Джаред Лето, а не только тату.
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