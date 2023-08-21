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Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти в октябре

Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 может выйти в октябре
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В магазине издательства Plaion появилась новая дата релиза Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Если верить данным сайта, то релиз многострадальной ролевой игры состоится уже 27 октября 2023 года — в один день с Alan Wake 2.

Фото: Plaion

Пока неясно, поставил ли такую дату издатель Paradox или это ещё одна заглушка. Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. С тех пор прошло уже три года, однако, кто стоит во главе разработки и когда проект выйдет, неизвестно.

Ранее Plaion отвергла дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, указанную у неё на сайте. Представители сервиса отметили, что у них нет данных о точной дате выхода экшена GSC Game World — несмотря на заявленное 1 декабря 2023 года.

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