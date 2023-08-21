Актёр Том Круз перестал интересоваться сайентологией — Daily Mail

Как сообщают источники издания Daily Mail, Том Круз перестал интересоваться сайентологией. Голливудский актёр якобы уже три года не посещает штаб-квартиру церкви в Ист-Гринстеде, хотя раньше он совершал визиты на личном вертолёте.
Интересно, что за последние годы Круз провёл в Великобритании многие месяцы на съёмках фильма «Миссия невыполнима 7». Поэтому, если данные источников верны, то 61-летний актёр сознательно решил не посещать когда-то важное для себя место.
Том Круз заинтересовался сайентологией в 1986 году, когда с церковью его познакомила первая жена Мими Роджерс. Отмечается, что глава культа Дэвид Мицкевич много лет был близким другом актёра и даже выступил шафером на его с Кэти Холмс свадьбе в 2006 году. В 2012-м пара рассталась: актриса получила единоправную опеку над Сури и вернулась к католической церкви.
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