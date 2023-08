Создатель сериала The Last of Us рассказал о своей любимой сцене в шоу

Создатель сериала The Last of Us Крейг Мэйзин дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём автор, помимо прочего, рассказал о своей любимой сцене в первом сезоне.

Как признался Мэйзин, лишь один эпизод в сериале запал ему в душу. Речь идёт о сцене в последней серии, где Джоэл рассказывает Элли о шраме на лбу. Дело в том, что её снимал сам шоураннер, потому что режиссёр, который должен был поставить её, заразился коронавирусом. Кроме того, автору понравилась и суть их диалога.

Мне запала в душу сцена из последней серии, которую снял я, потому что наш режиссёр заразился COVID-19. Это та самая сцена, где Джоэл рассказывает Элли, откуда у него шрам на лбу. Она говорит ему: «Время лечит раны», на что он ей отвечает: «Меня вылечило не время». Я очень горжусь ею, потому что она проста – это разговор двух людей, я такое очень люблю. Я очень горжусь тем, как её сыграли Педро и Белла. Кроме того, это был предпоследний съёмочный день, так что это была кульминация года съёмок и кульминация работы, которую они проделали друг с другом не только как профессионалы, но и как люди.

Тем временем производство второго сезона шоу задерживается из-за забастовок сценаристов и актёров. Предположительная дата выхода продолжения — 2025 год.