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Паркур-экшен Ghostrunner 2 в мире киберпанка выйдет 26 октября

Паркур-экшен Ghostrunner 2 в мире киберпанка выйдет 26 октября
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Издательство 505 Games подтвердило утечку даты выхода Ghostrunner 2. Паркур-экшен в мире киберпанка поступит в продажу уже 26 октября и будет продаваться в трёх изданиях: стандартное за $ 40, Deluxe за $ 50 и Brutal за $ 70. Обладатели последней версии смогут приступить к игре на 48 часов раньше.

Видео доступно на YouTube-канале 505 Games. Права на видео принадлежат 505 Games.

Сюжет Ghostrunner 2 развернётся спустя год после событий первой части. В продолжении будет возможность общаться и взаимодействовать с ботами, а также некая база для отдыха между миссиями. Кроме того, в экшене появятся экстремальная езда на мотоцикле по различным поверхностям, улучшенный дизайн локаций и обновлённые геймплейные механики.

Первая часть Ghostrunner вышла осенью 2020 года и стала большим успехом для студии One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.

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