Паркур-экшен Ghostrunner 2 в мире киберпанка выйдет 26 октября

Издательство 505 Games подтвердило утечку даты выхода Ghostrunner 2. Паркур-экшен в мире киберпанка поступит в продажу уже 26 октября и будет продаваться в трёх изданиях: стандартное за $ 40, Deluxe за $ 50 и Brutal за $ 70. Обладатели последней версии смогут приступить к игре на 48 часов раньше.
Видео доступно на YouTube-канале 505 Games. Права на видео принадлежат 505 Games.
Сюжет Ghostrunner 2 развернётся спустя год после событий первой части. В продолжении будет возможность общаться и взаимодействовать с ботами, а также некая база для отдыха между миссиями. Кроме того, в экшене появятся экстремальная езда на мотоцикле по различным поверхностям, улучшенный дизайн локаций и обновлённые геймплейные механики.
Первая часть Ghostrunner вышла осенью 2020 года и стала большим успехом для студии One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.
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