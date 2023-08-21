Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новую Tomb Raider могут анонсировать на грядущей gamescom 2023

Новую Tomb Raider могут анонсировать на грядущей gamescom 2023
Комментарии

Прямо перед игровой выставкой gamescom 2023 создатели серии Tomb Raider обновили официальный сайт франшизы. Авторы предлагают подписаться на рассылку неких «срочных новостей» о серии, которые, видимо, должны появиться совсем скоро.

Новую Tomb Raider изначально анонсировали ещё в апреле 2022 года: тогда разработка только начиналась. За создание продолжения отвечают авторы прошлых частей серии из американской студии Crystal Dynamics, которая работает над Tomb Raider с 2006 года. Последней игрой команды стали провальные «Мстители» от Square Enix.

Что касается выставки gamescom 2023, то её церемония открытия пройдёт 22 августа в 21:00 мск, а продлится выставка до 27 августа. Вполне возможно, именно на ней представят новую часть приключений Лары Крофт.

Материалы по теме
По Tomb Raider выпустят игру, фильм и сериал. Amazon делает новый «Властелин колец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023