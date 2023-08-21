Новую Tomb Raider могут анонсировать на грядущей gamescom 2023

Прямо перед игровой выставкой gamescom 2023 создатели серии Tomb Raider обновили официальный сайт франшизы. Авторы предлагают подписаться на рассылку неких «срочных новостей» о серии, которые, видимо, должны появиться совсем скоро.
Новую Tomb Raider изначально анонсировали ещё в апреле 2022 года: тогда разработка только начиналась. За создание продолжения отвечают авторы прошлых частей серии из американской студии Crystal Dynamics, которая работает над Tomb Raider с 2006 года. Последней игрой команды стали провальные «Мстители» от Square Enix.
Что касается выставки gamescom 2023, то её церемония открытия пройдёт 22 августа в 21:00 мск, а продлится выставка до 27 августа. Вполне возможно, именно на ней представят новую часть приключений Лары Крофт.
- 21 августа 2023
-
16:22
-
15:53
-
15:24
-
14:51
-
14:22
-
13:53
-
13:27
-
13:06
-
12:53
-
12:25
-
12:25
-
11:50
-
11:20
-
10:37
-
10:10
-
09:37
-
09:05
-
08:35
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:35
- 20 августа 2023
-
18:49
-
18:03
-
17:38
-
17:11
-
16:24
-
16:02
-
15:14
-
14:19
-
13:44
-
13:29
-
13:06
-
02:01
- 19 августа 2023
-
22:47