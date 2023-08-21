Выиграй крутые призы в розыгрыше «Чемпионата» и Digitalrazor!

В честь грядущего начала учебного года мы запустили новый конкурс в нашем телеграм-канале. Совместно с Digitalrazor мы разыгрываем классные девайсы — они точно украсят ваше рабочее место:

Клавиатура KEYCHRON Q5-N1 RGB. Беспроводная портативная колонка Divoom Ditoo Pro Black. Худи DIGITALRAZOR «Мне доктор прописал 120 FPS». Футболка DIGITALRAZOR «Одна ошибка, и ты ошибся».

Для участия необходимо всего лишь:

Подписаться на @digitalrazor_pc в «Телеграме».

Подписаться на @championatgaming в «Телеграме».

Нажать кнопку «Участвую!» под этим постом.

Итоги розыгрыша мы подведём уже 4 сентября в 20:00 по московскому времени. Обязательно участвуйте — возможно, именно вам улыбнётся удача! Тем более что в этот раз победителей будет сразу четверо.