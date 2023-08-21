Выиграй крутые призы в розыгрыше «Чемпионата» и Digitalrazor!
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В честь грядущего начала учебного года мы запустили новый конкурс в нашем телеграм-канале. Совместно с Digitalrazor мы разыгрываем классные девайсы — они точно украсят ваше рабочее место:
- Клавиатура KEYCHRON Q5-N1 RGB.
- Беспроводная портативная колонка Divoom Ditoo Pro Black.
- Худи DIGITALRAZOR «Мне доктор прописал 120 FPS».
- Футболка DIGITALRAZOR «Одна ошибка, и ты ошибся».
Для участия необходимо всего лишь:
- Подписаться на @digitalrazor_pc в «Телеграме».
- Подписаться на @championatgaming в «Телеграме».
- Нажать кнопку «Участвую!» под этим постом.
Итоги розыгрыша мы подведём уже 4 сентября в 20:00 по московскому времени. Обязательно участвуйте — возможно, именно вам улыбнётся удача! Тем более что в этот раз победителей будет сразу четверо.
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