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The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
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Выиграй крутые призы в розыгрыше «Чемпионата» и Digitalrazor: клавиатуру, портативную колонку, худи или футболку

Выиграй крутые призы в розыгрыше «Чемпионата» и Digitalrazor!
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В честь грядущего начала учебного года мы запустили новый конкурс в нашем телеграм-канале. Совместно с Digitalrazor мы разыгрываем классные девайсы — они точно украсят ваше рабочее место:

  1. Клавиатура KEYCHRON Q5-N1 RGB.
  2. Беспроводная портативная колонка Divoom Ditoo Pro Black.
  3. Худи DIGITALRAZOR «Мне доктор прописал 120 FPS».
  4. Футболка DIGITALRAZOR «Одна ошибка, и ты ошибся».

Для участия необходимо всего лишь:

Итоги розыгрыша мы подведём уже 4 сентября в 20:00 по московскому времени. Обязательно участвуйте — возможно, именно вам улыбнётся удача! Тем более что в этот раз победителей будет сразу четверо.

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