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Издатель Starfield ищет продюсера локализации для перевода игр на разные языки

Издатель Starfield ищет продюсера локализации для перевода игр на разные языки
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Уже 6 сентября состоится релиз Starfield — новой большой игры издательства ZeniMax. Гигантский проект от создателей «Скайрима» выйдет с переводом всего лишь на девять языков: английский, французский, немецкий, испанский, японский, итальянский, польский, португальский, бразильский и упрощённый китайский.

Сразу после анонса геймеры раскритиковали небольшое число поддерживаемых локализаций. По мнению игроков из России, Южной Кореи, Саудовской Аравии и других государств, в 2023 году попросту неприемлемо выпускать игру со столь небольшим числом переводов. Оправдываться пришлось даже главе Xbox Филу Спенсеру: он заявил, что компания не может переводить все свои игры для всех стран мира.

В середине августа пользователи обнаружили, что ZeniMax открыла вакансию продюсера локализации. Будущий работник должен будет «руководить процессом локализации для запуска ААА-продуктов на различные рынки». В требованиях указано, что соискателю желательно свободно владеть арабским или корейским языком.

Фото: Zenimax

ZeniMax пока не комментировала вакансию, однако, вполне возможно, компания приняла критику игроков и решила улучшить ситуацию с переводом собственных игр на разные языки.

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