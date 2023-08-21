iPhone 15 Pro Max могут заменить на iPhone 15 Ultra

Осенью 2022 года аналитики сообщали, что Apple планирует полностью отказаться от бренда Pro Max в своих смартфонах. Вместо этого компания выделит самую дорогую модель в линейке отдельным названием — Ultra.
Спустя год слухи подтвердил и журналист Эндрю О'Хара. По его данным, Apple действительно приняла решение полностью отказаться от подзаголовка Pro Max, сфокусировавшись на уникальной Ultra. Аналитик предполагает, что компания готовит и более серьёзные изменения для модели — помимо улучшенной камеры, большего размера и увеличенной батареи.
Таким образом, в этом году пользователей ждёт четыре модели iPhone 15:
- iPhone 15;
- iPhone 15 Plus;
- iPhone 15 Pro;
- iPhone 15 Pro Max (Ultra).
Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца.
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