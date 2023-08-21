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Айфон 15 Про Макс могут переименовать в 15 Ультра

iPhone 15 Pro Max могут заменить на iPhone 15 Ultra
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Осенью 2022 года аналитики сообщали, что Apple планирует полностью отказаться от бренда Pro Max в своих смартфонах. Вместо этого компания выделит самую дорогую модель в линейке отдельным названием — Ultra.

Спустя год слухи подтвердил и журналист Эндрю О'Хара. По его данным, Apple действительно приняла решение полностью отказаться от подзаголовка Pro Max, сфокусировавшись на уникальной Ultra. Аналитик предполагает, что компания готовит и более серьёзные изменения для модели — помимо улучшенной камеры, большего размера и увеличенной батареи.

Таким образом, в этом году пользователей ждёт четыре модели iPhone 15:

  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max (Ultra).

Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца.

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