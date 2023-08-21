iPhone 15 Pro Max могут заменить на iPhone 15 Ultra

Осенью 2022 года аналитики сообщали, что Apple планирует полностью отказаться от бренда Pro Max в своих смартфонах. Вместо этого компания выделит самую дорогую модель в линейке отдельным названием — Ultra.

Спустя год слухи подтвердил и журналист Эндрю О'Хара. По его данным, Apple действительно приняла решение полностью отказаться от подзаголовка Pro Max, сфокусировавшись на уникальной Ultra. Аналитик предполагает, что компания готовит и более серьёзные изменения для модели — помимо улучшенной камеры, большего размера и увеличенной батареи.

Таким образом, в этом году пользователей ждёт четыре модели iPhone 15:

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max (Ultra).

Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца.