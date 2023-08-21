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Сборник с тремя Metal Gear Solid будет частично поддерживать клавиатуру и мышь

Сборник с тремя Metal Gear Solid будет частично поддерживать клавиатуру и мышь
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В конце июня стало известно, что Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater из сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдут на ПК без поддержки клавиатуры и мыши. Это сразу же вызвало бурю негодования у игроков, не привыкших к геймпаду.

Спустя два месяца Konami прояснила ситуацию. Как рассказали в компании, Metal Gear Solid 3 всё же будет поддерживать управление с клавиатуры и мыши. При этом Metal Gear Solid 2 будет работать с клавиатуры и лишь «частично поддерживать мышь», а оригинальные Metal Gear и Metal Gear Solid смогут управляться только с клавиатуры.

В Konami заявили, что разработчики прямо сейчас трудятся над тем, чтобы игры получили полноценную совместимость с ПК-периферией. Вполне возможно, что к релизу ситуация может измениться.

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В дальнейшем Konami планирует перенести на современные платформы и остальные части культовой серии.

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