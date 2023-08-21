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Вышел трейлер «Рептилии» — детектива с Бенисио дель Торо и Джастином Тимберлейком

Вышел трейлер «Рептилии» — детектива с Бенисио дель Торо и Джастином Тимберлейком
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Netflix выпустил первый трейлер «Рептилии» — детективной драмы с оскароносным Бенисио дель Торо («Убийца») в главной роли. Вместе с этим онлайн-кинотеатр напомнил точную дату премьеры фильма: 6 октября. Перед этим картину покажут на кинофестивале в Торонто, который состоится в сентябре.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Рептилия» расскажет о возрастном следователе, который пытается найти убийцу девушки и начинает подозревать в преступлении её парня. Помимо дель Торо, в картине также снялись Джастин Тимберлейк («Время») и Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»).

Режиссёром ленты выступил Грант Сингер, который ранее снимал клипы для знаменитого певца The Weeknd.

Постер

Фото: Netflix

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