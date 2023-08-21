Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон расплакался, увидев Nissan Skyline Пола Уокера

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В середине августа в Японии прошёл фестиваль FuelFest, посвящённый быстрым гоночным автомобилям. Ивент посетил в том числе Тайриз Гибсон — американский актёр, известный по роли Романа Пирса во франшизе «Форсаж».

Одним из сюрпризов шоу стал автомобиль Nissan Skyline, на котором ездил Брайан О’Коннер — герой погибшего актёра Пола Уокера. Судя по всему, появление машины стало неожиданностью для Гибсона: увидев культовый «Скайлайн», актёр растрогался, вспомнив своего хорошего друга.

Видео доступно на YouTube-канале RISEINSPIRETHRIVE. Права на видео принадлежат RISEINSPIRETHRIVE.

Актёр Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года — до завершения съёмок «Форсажа 7». Впоследствии авторы переписали сценарий ленты — в итоге Брайан О'Коннер уходит из банды жить семейной жизнью.