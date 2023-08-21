Историчность, более 75 разработчиков и VK Play: новые детали игры «Смута»
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Руководитель разработки «Смуты» и глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев ответил на некоторые вопросы фанатов об игре в ходе фестиваля PlayPort Fest 2023 в Калининграде. В небольшом интервью разработчик раскрыл новые детали экшена — мы выбрали самое интересное.
- В студии Cyberia Nova уделяют особенное внимание достоверному воссозданию России XVII века. Для этого команда привлекла сразу пятерых исторических консультантов.
- Целевая аудитория «Смуты» — молодые люди от 17 до 21 года, которые «увлечены историей».
- Геймдиректор считает, что игра будет интересна и жителям других стран из-за колоритной картинки и яркой любовной линии. Кроме того, иностранцам наверняка будет интересно узнать о русском быте тех лет, считает автор.
- Прямо сейчас над проектом трудятся около 75 человек. Также над игрой работают и внештатные сотрудники и аутсорсеры.
- Копцев заявил, что в команде есть и невероятно опытные разработчики, которые создавали «Аллоды» и «Дальнобойщиков».
- Прямо сейчас Cyberia Nova занимается оптимизацией и тестированием «Смуты». Руководитель надеется, что игра будет отлично работать в том числе на довольно средних ПК.
- «Смута» выйдет в VK Play — там же выйдет и демоверсия игры. Появится ли игра в Steam и других магазинах, неизвестно.
Релиз «Смуты», исторического гибрида экшена и ролевой игры, выйдет в начале 2024 года. Точную дату выхода разработчики сообщат позже.
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