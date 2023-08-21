Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Историчность, более 75 разработчиков и VK Play: новые детали игры «Смута»

Историчность, более 75 разработчиков и VK Play: новые детали игры «Смута»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель разработки «Смуты» и глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев ответил на некоторые вопросы фанатов об игре в ходе фестиваля PlayPort Fest 2023 в Калининграде. В небольшом интервью разработчик раскрыл новые детали экшена — мы выбрали самое интересное.

  • В студии Cyberia Nova уделяют особенное внимание достоверному воссозданию России XVII века. Для этого команда привлекла сразу пятерых исторических консультантов.
  • Целевая аудитория «Смуты» — молодые люди от 17 до 21 года, которые «увлечены историей».
  • Геймдиректор считает, что игра будет интересна и жителям других стран из-за колоритной картинки и яркой любовной линии. Кроме того, иностранцам наверняка будет интересно узнать о русском быте тех лет, считает автор.
  • Прямо сейчас над проектом трудятся около 75 человек. Также над игрой работают и внештатные сотрудники и аутсорсеры.
  • Копцев заявил, что в команде есть и невероятно опытные разработчики, которые создавали «Аллоды» и «Дальнобойщиков».
  • Прямо сейчас Cyberia Nova занимается оптимизацией и тестированием «Смуты». Руководитель надеется, что игра будет отлично работать в том числе на довольно средних ПК.
  • «Смута» выйдет в VK Play — там же выйдет и демоверсия игры. Появится ли игра в Steam и других магазинах, неизвестно.

Релиз «Смуты», исторического гибрида экшена и ролевой игры, выйдет в начале 2024 года. Точную дату выхода разработчики сообщат позже.

Материалы по теме
Фото
Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023