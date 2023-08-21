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«Телеграм» работает со сбоями в России и по всему миру

«Телеграм» работает со сбоями в России и по всему миру
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Вечером 21 августа пользователи «Телеграма» столкнулись с проблемой — мессенджер не позволяет отправить сообщение собеседнику, а в статусе программы отображается вечная загрузка с надписью «Обновление». Похожая неполадка возникла и у редакции «Чемпионата».

Со временем всё больше и больше юзеров начали сталкиваться с проблемой. О наличии неполадок сообщили более тысячи пользователей сайта Downdetector. По данным портала, сильнее всего задело именно мобильных пользователей, тогда как на ПК приложение всё же работает, пусть и со сбоями.

Фото: Downdetector

На момент публикации заметки создатели мессенджера не комментировали ситуацию. Возможно, это лишь временный сбой, с которым разработчики справятся уже в ближайшее время.

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