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Актёра на роль Бэтмена в новой киновселенной DC ещё не выбрали

Актёра на роль Бэтмена в новой киновселенной DC ещё не выбрали
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В ожидании первого фильма новой киновселенной DC про Супермена фанаты обсуждают, кто мог бы сыграть Бэтмена. Режиссёр и глава DC Джеймс Ганн сообщил, что пока что актёра не выбирали.

По словам Ганна, никакой кастинг не проводили из-за забастовок сценаристов и актёров. Судя по всему, как только бунты закончатся, Джеймс возьмётся за поиск актёра для роли Тёмного рыцаря.

Пока что у нас даже нет сценария, а сейчас идёт забастовка, так что нет, никакого кастинга ещё не было.

Ожидается, что Бэтмен впервые появится в новой киновселенной DC в фильме «Храбрый и смелый», который поставит режиссёр «Флэша» Андрес Мускетти. У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза.

А вот лента про Супермена, «Супермен: Наследие», выйдет 11 июля 2025 года.

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