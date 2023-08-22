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Похоже, Starfield на Xbox будет поддерживать моды

Похоже, Starfield на Xbox будет поддерживать моды
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Моды — привилегия ПК-геймеров, с помощью которых можно преобразить игру, добавить в неё новый контент или что-то улучшить. Изредка модификации поддерживаются и на консолях, а нечто подобное может случиться и со Starfield.

В сети обратили внимание на пункт в лицензионном соглашении Starfield в Steam. В нём говорится, что игра поддерживается виртуальную валюту Creation Credits. За эту валюту можно покупать моды в Creation Club от Bethesda.

В самом Creation Club находятся как официальные модификации от самой компании, так и пользовательские работы. Пока что «Клуб творчества» поддерживают только The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Возможно, Starfield станет такой следующей игрой.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С релиза тайтл попадёт в Game Pass.

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