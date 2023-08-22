Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел свежий закулисный ролик фильма «Барби» о работе над сценой с песней Райана Гослинга

Вышел свежий закулисный ролик фильма «Барби» о работе над сценой с песней Райана Гослинга
Комментарии

На канале компании звукозаписи Atlantic Records появилось закулисное видео, посвящённое работе над сценой в фильме «Барби», в которой Райан Гослинг исполнил песню Iʼm Just Ken.

В ролике, помимо самого Гослинга, также можно увидеть режиссёра Грету Гервиг, операторов и множество других актёров. Ещё есть парочка фрагментов со студии записи, когда артисты записывали пение.

Видео доступно на YouTube-канале Atlantic Records. Права на видео принадлежат Atlantic Records.

Фильм «Барби» вышел в кинотеатрах всего мира ещё в июле, но до России картина так и не добралась. Ходят слухи, что фильм и вовсе не выйдет в стране, но информация пока не подтверждена. Сборы картины в прокате превысили $ 1,1 млрд, и это явно не конечная точка.

Материалы по теме
«Барби» обошла «Тёмного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023