Вышел свежий закулисный ролик фильма «Барби» о работе над сценой с песней Райана Гослинга

На канале компании звукозаписи Atlantic Records появилось закулисное видео, посвящённое работе над сценой в фильме «Барби», в которой Райан Гослинг исполнил песню Iʼm Just Ken.

В ролике, помимо самого Гослинга, также можно увидеть режиссёра Грету Гервиг, операторов и множество других актёров. Ещё есть парочка фрагментов со студии записи, когда артисты записывали пение.

Видео доступно на YouTube-канале Atlantic Records. Права на видео принадлежат Atlantic Records.

Фильм «Барби» вышел в кинотеатрах всего мира ещё в июле, но до России картина так и не добралась. Ходят слухи, что фильм и вовсе не выйдет в стране, но информация пока не подтверждена. Сборы картины в прокате превысили $ 1,1 млрд, и это явно не конечная точка.